Компанія друзів з Ірландії виграла 7,2 млн євро лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Ірландії компанія друзів зірвала джекпот в лотерею Lotto, вигравши 7,2 млн євро. Про це повідомляє місцеве видання Irish Examiner, передає УНН.
Новоспечені мільйонери попросили не афішувати їх імена і деталі виграшу. Відомо лише, що лотерейний білет обійшовся друзям в 12 фунтів стерлінгів.
"Я почув по радіо інформацію про великий виграш. Не зупиняючись, я вирішив перевірити комбінацію чисел нашого лотерейного білета. Вона збіглася. Це змусило мене зупинитися, і ще кілька хвилин я був не в змозі зрозуміти, що відбувається. Зрештою я подзвонив своїм друзям", - прокоментував виграш один з компанії "друзів-мільйонерів".
Нагадаємо, першим онлайн мільйонером "Лото-Забава" став Анатолій Юрченко з Київської області, який виграв свій мільйон в тиражі № 898 від 23 жовтня 2016 року завдяки Інтернету. Рік потому він розповів про те, як змінилося його життя після цієї події.