Компания "Автомагистраль-Юг" всего за два месяца выиграла тендеров на дорожные работы почти на 2 млрд грн

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23411 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85953 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143754 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112067 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113627 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110688 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102903 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106582 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103207 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150622 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 116334 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 107290 просмотра
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 46964 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

18:28 • 43527 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 104905 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 104905 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 145170 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 153851 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 150622 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 150473 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 107290 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 120235 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 126917 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 127228 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 131918 просмотра
Актуальное
Компания "Автомагистраль-Юг" всего за два месяца выиграла тендеров на дорожные работы почти на 2 млрд грн

Компания "Автомагистраль-Юг" всего за два месяца выиграла тендеров на дорожные работы почти на 2 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 27025 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение марта-апреля текущего года ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло три тендера Службы автомобильных дорог Днепропетровской области на общую сумму 1,70 млрд грн, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "Prozorro".

Так, 6 апреля ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Н-11 Днепропетровск - Николаев на участке км 53 + 000 - км 137 + 424 длиной 84 км. Стоимостью 957 360 000 грн.

30 марта ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Н-11 Днепропетровск - Николаев (через г. Кривой Рог) на участке км 164 + 300 - км 179 + 570 общей протяженностью 15 км. На сумму 225 415 000 грн.

Кроме того, в апреле Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области провела тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино (на г. Волгоград через гг. Днепропетровск и Донецк) на участке км 297 + 232 - км 357 + 246 (отдельными участками и состоял он из трех лотов на общую сумму 524 601 310 грн.

В этом тендере ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло все три лота.

Так, ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло лот на ремонт дороги на сумму 340 638 550 грн длиной 18 км (трасса М-04 Знаменка - Луганск - Изварино на участках км 304 + 300 - км 316 + 400 и км 328 + 141 - км 334 + 500).

Второй лот на 78439100 грн (трасса М-04 Знаменка - Луганск - Изварино на участках км 316 + 400 - км 319 + 088 и км 319 + 324 - км 322 + 285 общей протяженностью 6 км).

Третий лот на 98203800 (трасса М-04 Знаменка - Луганск - Изварино на участке км 322 + 285 - км 328 + 140 длиной 6 км).

Стоимость ремонта одного километра дороги стоит в среднем 11-19 млн грн.

Согласно условиям последнего тендера, на четверть миллиона гривен, гарантийный срок на основание дорожной одежды составляет 8 лет, на асфальтобетонное покрытие и ограждение - 5 лет, на знаки и направляющие столбики - 2 года.

Напомним, еще в 2013 году Государственная фискальная служба указывала на то, что один из крупнейших подрядчиков "Укравтодора" - компания "Автомагистраль-Юг" занимается финансовыми махинациями. По данным ДФС, компании "Дорлидер" и "Автомагситраль Юг" получили средства от Службы автомобильных дорог Николаевской области за транспортировку асфальта. Однако, факт перевозки не подтвердился документами. Убытки составили 17 млн ​​грн (в то время около 2 млн долларов США).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы