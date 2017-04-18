Компания "Автомагистраль-Юг" всего за два месяца выиграла тендеров на дорожные работы почти на 2 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение марта-апреля текущего года ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло три тендера Службы автомобильных дорог Днепропетровской области на общую сумму 1,70 млрд грн, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "Prozorro".
Так, 6 апреля ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Н-11 Днепропетровск - Николаев на участке км 53 + 000 - км 137 + 424 длиной 84 км. Стоимостью 957 360 000 грн.
30 марта ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Н-11 Днепропетровск - Николаев (через г. Кривой Рог) на участке км 164 + 300 - км 179 + 570 общей протяженностью 15 км. На сумму 225 415 000 грн.
Кроме того, в апреле Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области провела тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино (на г. Волгоград через гг. Днепропетровск и Донецк) на участке км 297 + 232 - км 357 + 246 (отдельными участками и состоял он из трех лотов на общую сумму 524 601 310 грн.
В этом тендере ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло все три лота.
Так, ООО "Автомагистраль-Юг" выиграло лот на ремонт дороги на сумму 340 638 550 грн длиной 18 км (трасса М-04 Знаменка - Луганск - Изварино на участках км 304 + 300 - км 316 + 400 и км 328 + 141 - км 334 + 500).
Второй лот на 78439100 грн (трасса М-04 Знаменка - Луганск - Изварино на участках км 316 + 400 - км 319 + 088 и км 319 + 324 - км 322 + 285 общей протяженностью 6 км).
Третий лот на 98203800 (трасса М-04 Знаменка - Луганск - Изварино на участке км 322 + 285 - км 328 + 140 длиной 6 км).
Стоимость ремонта одного километра дороги стоит в среднем 11-19 млн грн.
Согласно условиям последнего тендера, на четверть миллиона гривен, гарантийный срок на основание дорожной одежды составляет 8 лет, на асфальтобетонное покрытие и ограждение - 5 лет, на знаки и направляющие столбики - 2 года.
Напомним, еще в 2013 году Государственная фискальная служба указывала на то, что один из крупнейших подрядчиков "Укравтодора" - компания "Автомагистраль-Юг" занимается финансовыми махинациями. По данным ДФС, компании "Дорлидер" и "Автомагситраль Юг" получили средства от Службы автомобильных дорог Николаевской области за транспортировку асфальта. Однако, факт перевозки не подтвердился документами. Убытки составили 17 млн грн (в то время около 2 млн долларов США).