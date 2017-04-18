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Компанія “Автомагістраль-Південь” лише за два місяці виграла тендерів на дорожні роботи майже на 2 млрд грн

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом березня-квітня поточного року ТОВ “Автомагістраль-Південь” виграло три тендери Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області на загальну суму 1,70 млрд грн, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель "Prozorro“.

Так, 6 квітня ТОВ “Автомагістраль-Південь” виграло тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв на ділянці км 53 + 000 — км 137 + 424 довжиною 84 км. Вартістю 957 360 000 грн.

30 березня ТОВ “Автомагістраль-Південь” виграло тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 164+300- км 179+570 загальною довжиною 15 км. На суму 225 415 000 грн.

Окрім того, у квітні Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області провела тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці км 297+232- км 357+246 (окремими ділянками і складався він із трьох лотів на загальну суму 524 601 310 грн.

У цьому тендері ТОВ “Автомагістраль-Південь” виграло всі три лоти.

Так, ТОВ “Автомагістраль-Південь” виграло лот на ремонт дороги на суму 340 638 550 грн довжиною 18 км (траса М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине на ділянках км 304+300 — км 316+400 та км 328+141 — км 334+500).

Другий лот на 78 439 100 грн ( траса М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине на ділянках км 316 + 400 — км 319 + 088 та км 319 + 324 — км 322 + 285 загальною довжиною 6 км).

Третій лот на 98 203 800 (траса М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине на ділянці км 322 + 285 — км 328 + 140 довжиною 6 км).

Вартість ремонту одного кілометра дороги коштує у середньому 11-19 млн грн.

Згідно умов останнього тендеру, на чверть мільйона гривень, гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить 8 років, на асфальтобетонне покриття та огородження — 5 років, на знаки і напрямні стовпчики — 2 роки.

Нагадаємо, ще у 2013 році Державна фіскальна служба вказувала на те, що один з найбільших підрядників “Укравтодору” — компанія “Автомагістраль Південь” займається фінансовими махінаціями. За даними ДФС, компанії “Дорлідер” та “Автомагсітраль Південь” отримали кошти від Служби автомобільних доріг Миколаївської області за транспортування асфальту. Однак, факт перевезення не підтвердився документами. Збитки становили 17 млн грн ( на той час близько 2 млн доларів США).

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