"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку

Рок-группа "222", состоящая из художников, реализовала проект "Комната 222", в котором участники объединили свои художественные произведения и рок-композиции в собственном исполнении. УНН посетил это необычное художественное событие.

Детали

В основе проекта история друзей-художников, которые в 2022 году основали музыкальную группу "222". Название группе, а позже и художественному проекту, дал номер комнаты в которой художники хранили свой музыкальный инструмент.

Участники группы Антон Логов, Андрей Дудченко, Юрий Денисенков, Андрей Яковенко и Евгений Пискунов. На концертах и репетициях к ним также время от времени присоединяются Александр Ляпин, Никита Наслимов и Флора Гаценко.

Проект "Комната 222" не о месте в физическом его понимании, а о пространстве единения и творческого поиска. Художники создают музыку, пишут стихи, продумывают идеи других своих произведений, а это не только живопись, но и инсталляции, сценография.

Это уже такое общество, которое объединяет не только музыку. Мы уже решили объединить музыку и живопись, картины и инсталляции и создать такой интересный с разных сторон проект - Антон Логов.

Проект посвящен украинскому художнику Антону Яковенко, который отдал свою жизнь на фронте 26 февраля 2024 года защищая Родину.

В отрывочных разговорах по телефону со своим братом Андреем и другими участниками группы "222" он не хотел рассказывать о том, как ему на фронте, но хотел знать, что другие живут полной жизнью. "Вжарьте рокер, ребята!", - говорил Антон.

Брат Антона нарисовал его портрет, который представлен на выставке. Во время посещения проекта можно приобщиться к благотворительности - задонатить семье военного.

Всего на выставке представлено более 200 произведений в разных стилях визуального искусства от восьми авторов. Руководителем творческого замысла является Игорь Амбромович, кураторами являются Антон Логов и Андрей Сидоренко.

Еще одной особенностью проекта является то, что художники представили произведения разных периодов своего творческого пути - одно из произведений создано всего за две недели до открытия выставки, а самое древнее один из художников создал еще 18 лет назад.

Увидеть и услышать творчество художников может каждый украинец. Проект продлится до мая 2024 года.

Адрес проведения выставки: Киев, ул. Евгения Коновальца, 18 д