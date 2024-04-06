"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  137331 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  141717 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  141342 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  132267 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  106571 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125884 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118001 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119653 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111875 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101207 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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5 апреля 2024, 10:51  •  171789 просмотра
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  266155 просмотра
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2 апреля 2024, 09:02  •  338599 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  340165 просмотра

"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку

Рок-группа "222", состоящая из художников, реализовала проект "Комната 222", где участники соединили свои художественные работы с рок-песнями в собственном исполнении, посвященный украинскому художнику Антону Яковенко, который отдал жизнь на фронте, защищая свою Родину.

Культура •   •  7329 просмотра
"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку

Железняк: Комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, но его рассмотрят в парламенте, как и планировалось - 11 апреля

Законопроект о мобилизации и военной службе планируется рассмотреть в украинском парламенте 10 апреля и проголосовать 11 апреля.

Война •   •  11368 просмотра
Железняк: Комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, но его рассмотрят в парламенте, как и планировалось - 11 апреля

Сербия и Венгрия на границе блокируют транзит маскировочных сеток для ВСУ - волонтеры

Команда украинских волонтеров была вынуждена временно прекратить производство маскировочных сеток и нош для Вооруженных сил Украины из-за блокирования Сербией и Венгрией их транзита.

Общество •   •  12912 просмотра
Сербия и Венгрия на границе блокируют транзит маскировочных сеток для ВСУ - волонтеры

Днем оккупанты ударили по Одессе баллистикой: один человек погиб

Российско-оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", по Одесской области, повредив оборудование и административное здание на коммунальном предприятии.

Война •   •  12835 просмотра
Днем оккупанты ударили по Одессе баллистикой: один человек погиб

Оккупанты планируют призвать 15 тысяч крымчан в армию рф - Бариев

россия планирует призвать в свои вооруженные силы до 15 000 жителей оккупированного Крыма в рамках новой призывной кампании, сообщает глава Крымскотатарского Ресурсного Центра.

Война •   •  15217 просмотра
Оккупанты планируют призвать 15 тысяч крымчан в армию рф - Бариев

россияне ударили КАБом по Харькову: есть погибший и раненые

6 апреля россияне атаковали Шевченковский район Харькова управляемой авиационной бомбой, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен, была повреждена гражданская инфраструктура и подожжен автомобиль.

Общество •   •  15095 просмотра
россияне ударили КАБом по Харькову: есть погибший и раненые

из-за масштабных потерь в Украине россияне продолжают перебрасывать войска в оккупированный Джанкой - "АТЕШ"

В оккупированный Джанкой перебросили еще одну группу российских оккупантов для отправки на фронт, чтобы компенсировать большие российские потери.

Война •   •  14941 просмотра
из-за масштабных потерь в Украине россияне продолжают перебрасывать войска в оккупированный Джанкой - "АТЕШ"

В Харькове взрыв, местных просят находиться в укрытиях

В Харькове днем 6 апреля произошел взрыв, после чего глава местной ОВА призвал горожан не выходить из укрытий. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб.

Общество •   •  23788 просмотра
В Харькове взрыв, местных просят находиться в укрытиях

Литва передала Украине БТР М577

Литва передала Украине бронетранспортеры M577 5 апреля, выделила 35 миллионов евро на передачу боеприпасов и предоставит 200 миллионов евро военной помощи Украине на 2024-2026 годы.

Война •   •  25824 просмотра
Литва передала Украине БТР М577

На оккупированных территориях до сих пор полноценно не работают детские сады - ЦНС

Из-за увольнения персонала, нежелания местных властей сотрудничать и оттока населения детские сады на временно оккупированных территориях не функционируют в полном объеме или используются врагом для размещения личного состава.

Общество •   •  24223 просмотра
На оккупированных территориях до сих пор полноценно не работают детские сады - ЦНС