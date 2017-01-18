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Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны завтра рассмотрит вопрос исключения из своего состава С.Левочкина и В.Богуслаева

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны завтра рассмотрит вопрос исключения из своего состава С.Левочкина и В.Богуслаева

Киев • УНН

 • 8596 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 19 января в 14:30 на заседании рассмотрит вопрос исключения из своего состава народных депутатов Сергея Левочкина и Вячеслава Богуслаева. Соответствующее решение приняли на заседании комитета, передает корреспондент УНН.

"Мы завтра в обед рассмотрим", - сказал С.Пашинский.

При этом он посоветовал народным депутатам зарегистрировать в парламенте соответствующее постановление, чтобы Комитет мог его рассмотреть.

Комитет будет заседать, по словам С.Пашинского, 19 января в 14:30.

Напомним, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует Раде исключить Надежду Савченко из своего состава.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны просил Генеральную прокуратуру дать правовую оценку информации, озвученной Службой безопасности Украины в отношении народного депутата Надежды Савченко.

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