Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны завтра рассмотрит вопрос исключения из своего состава С.Левочкина и В.Богуслаева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 19 января в 14:30 на заседании рассмотрит вопрос исключения из своего состава народных депутатов Сергея Левочкина и Вячеслава Богуслаева. Соответствующее решение приняли на заседании комитета, передает корреспондент УНН.
"Мы завтра в обед рассмотрим", - сказал С.Пашинский.
При этом он посоветовал народным депутатам зарегистрировать в парламенте соответствующее постановление, чтобы Комитет мог его рассмотреть.
Комитет будет заседать, по словам С.Пашинского, 19 января в 14:30.
Напомним, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует Раде исключить Надежду Савченко из своего состава.
Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны просил Генеральную прокуратуру дать правовую оценку информации, озвученной Службой безопасности Украины в отношении народного депутата Надежды Савченко.