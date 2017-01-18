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Комітет з питань нацбезпеки і оборони завтра розгляне питання виключення зі свого складу С.Льовочкіна і В.Богуслаєва

Комітет з питань нацбезпеки і оборони завтра розгляне питання виключення зі свого складу С.Льовочкіна і В.Богуслаєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 19 січня о 14:30 на засіданні розгляне питання виключення зі свого складу народних депутатів Сергія Льовочкіна і В'ячеслава Богуслаєва. Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.

"Ми завтра в обід розглянемо",- сказав С.Пашинський.

При цьому він порадив народним депутатам зареєструвати у парламенті відповідну постанову, щоб Комітет її міг розглянути.

Комітет засідатиме, за словами С.Пашинського, 19 січня о 14:30.

Нагадаємо, Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендує Раді виключити Надія Савченко зі свого складу.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони просить Генеральну прокуратуру надати правову оцінку інформації, озвученої Службою безпеки України щодо народного депутата Надії Савченко.

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