Комітет з питань нацбезпеки і оборони завтра розгляне питання виключення зі свого складу С.Льовочкіна і В.Богуслаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 19 січня о 14:30 на засіданні розгляне питання виключення зі свого складу народних депутатів Сергія Льовочкіна і В'ячеслава Богуслаєва. Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
"Ми завтра в обід розглянемо",- сказав С.Пашинський.
При цьому він порадив народним депутатам зареєструвати у парламенті відповідну постанову, щоб Комітет її міг розглянути.
Комітет засідатиме, за словами С.Пашинського, 19 січня о 14:30.
Нагадаємо, Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендує Раді виключити Надія Савченко зі свого складу.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони просить Генеральну прокуратуру надати правову оцінку інформації, озвученої Службою безпеки України щодо народного депутата Надії Савченко.