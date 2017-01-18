Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении и в целом проект постановления № 5543 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании главы, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации". Соответствующее решение приняли на заседании комитета, передает корреспондент УНН.
"Я ставлю на голосование решение поддержать это постановление и рекомендовать (Раде - ред.) его принять в первом чтении и в целом... Решение принято", - сказал С.Пашинский.
"Целью проекта постановления... является исключение народного депутата Украины Н.Савченко из персонального состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, освободив ее от обязанностей члена этого комитета", - пояснил докладчик проекта постановления А.Тетерук.
Он добавил, что поведение Н.Савченко вредит интересам государства и выходит за рамки законодательства.
В свою очередь, Н.Савченко заявила, что народный депутат имеет доступ ко всем уровням государственной тайны и ей не могут запретить участвовать в закрытых заседаниях.
"Любое заседание и написано в законе, что народный депутат имеет доступ ко всем уровням государственной тайны или это закрытое заседание, или заседание в Генштабе или где-то еще", - отметила Н.Савченко.
Она также добавила, что в случае исключения ее из состава Комитета, она будет работать в другом, или же снова подаст заявление на работу в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны.
Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны просит Генеральную прокуратуру дать правовую оценку информации, озвученной Службой безопасности Украины в отношении народного депутата Надежды Савченко.