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Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні та в цілому проект постанови № 5543 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації". Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.

"Я ставлю на голосування рішення підтримати цю постанову і рекомендувати (Раді – ред.) її прийняти в першому читанні і вцілому… Рішення прийнято",- сказав С.Пашинський.

"Метою проекту постанови…є виключення народного депутата України Савченко Надії Вікторівни з персонального складу Комітету з питань національної безпеки і оборони увільнивши її від обов'язків члена цього комітету",- пояснив доповідач проекту постанови А.Тетерук.

Він додав, що поведінка Н.Савченко шкодить інтересам держави і виходить за межі законодавства.

У свою чергу, Н.Савченко заявила, що народний депутат має доступ до всіх рівнів державної таємниці і їй не можуть заборонити брати участь у закритих засіданнях.

"Будь-яке засідання і написано в законі, що народний депутат має доступ до всіх рівнів державної таємниці чи то закрите засідання, чи то засідання в Генштабі чи будь де", - зазначила Н.Савченко.

Вона також додала, що в разі виключення її зі складу Комітету, вона працюватиме у іншому, або ж знову подасть заяву на роботу у Комітеті з питань національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони просить Генеральну прокуратуру надати правову оцінку інформації, озвученої Службою безпеки України щодо народного депутата Надії Савченко.

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