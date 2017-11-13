Комитет по нацбезопасности перенес заседание по рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны перенес запланированное на понедельник заседание по рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса, передает корреспондент УНН.
Как сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов, перенос заседания связан с продолжением работы рабочей группы, которая продолжает согласование законопроекта.
Также он добавил, что "надеюсь, что законопроект будет внесен в сессионном залы в четверг".
Напомним, в парламентский комитет по нацбезопасности поступило более 2000 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.
Как сообщал УНН, 6 октября Рада приняла за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.