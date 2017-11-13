Комитет по нацбезопасности перенес заседание по рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса

Как сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов, перенос заседания связан с продолжением работы рабочей группы, которая продолжает согласование законопроекта.

Также он добавил, что "надеюсь, что законопроект будет внесен в сессионном залы в четверг".

Напомним, в парламентский комитет по нацбезопасности поступило более 2000 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.



Как сообщал УНН, 6 октября Рада приняла за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.