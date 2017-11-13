Комітет з нацбезпеки переніс засідання щодо розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Як повідомив очільник фракції БПП Артур Герасимов, перенесення засідання пов'язане із продовженням роботи робочої групи, яка продовжує погодження законопроекту.

Також він додав, що "сподіваюся, що законопроект буде внесено до сесійному зали у четвер".

Нагадаємо, до парламентського комітету з нацбезпеки надійшло понад 2 тисячі поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.



Як повідомляв УНН, 6 жовтня Рада прийняла за основу президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.