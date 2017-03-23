Комитет ВР по нацбезопасности изучит ситуацию с диверсией на складе с боеприпасами

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обязательно рассмотрит на своем заседании ситуацию с диверсией на складе боеприпасов в Харьковской области. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

"На комитете мы конечно будем рассматривать этот вопрос, изучать кто в этом виноват и что делать в дальнейшем чтобы этого не допускать", - сказал нардеп.

И.Винник не смог сказать возможно ли проведение внеочередного заседания комитета, однако отметил, что для полноты выводов парламентариям следует получить информацию о масштабах потерь.

"Печальная очень новость для Украины. Масштаб потерь еще надо оценить. Сложно понять пока все не погасят, понесенные потери. Но если государство ведет активную фазу противодействие российские агрессии, то это означает, что нам нужны боеприпасы. Есть последствия для обороноспособности государства ", - сказал И.Винник.

По словам нардепа, если действительно произошла диверсия, то ответственность должны нести лица ответственные за контрразведку .

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос  сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую областиь с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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