Комітет ВР з нацбезпеки вивчить ситуацію з диверсією на складі з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони обов’язково розгляне на своєму засіданні ситуацію з диверсією на складі боєприпасів на Харківщині. Про це у коментарі УНН сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.
“На комітеті ми звісно будемо розглядати це питання, вивчати хто в цьому винен і що робити в подальшому щоб цього не допускати”, — сказав нардеп.
І.Вінник не зміг сказати чи можливе проведення позачергового засідання комітету, однак зауважив, що для повноти висновків парламентарям слід отримати інформацію щодо масштабів втрат.
“Сумна дуже новина для України. Масштаб втрат ще треба оцінити. Складно зрозуміти поки все не погасять, які понесені втрати. Але якщо держава веде активну фазу протидію російські агресії, то це означає, що нам потрібні боєприпаси. Є наслідки для обороноздатності держави”, — сказав І.Винник.
За словами нардепа, якщо справді сталася диверсія, то відповідальність мають нести особи відповідальні за контррозвідку.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.