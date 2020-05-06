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Комитет ВР поддержал законопроект об амнистии осужденных

Киев • УНН

 • 16871 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал законопроект об амнистии осужденных №3397. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает УНН.

Комитет ВР поддержал законопроект об амнистии осужденных

"Предлагаю обратиться к главному комитету по вопросам правоохранительной деятельности с предложением рекомендовать ВРУ проект закона об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 №3397, по результатам рассмотрения принять за основу", - сказал глава комитета Дмитрий Лубинец.

Так, члены комитета поддержали такое решение.

"Если будет принят этот законопроект, под его действие попадет около 3 тыс. человек в Украине. Считаю, что это достаточно небольшое количество одновременно действие амнистии будет распространяться на наиболее уязвимые и незащищенные категории осужденных", - сказал Лубинец.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект, предусматривающий амнистию более 3 тысяч осужденных, которые наиболее незащищенные и социально уязвимые и имеют вероятность заражения COVID-19.

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