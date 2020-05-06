Комітет ВР підтримав законопроект про амністію засуджених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганських областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав законопроект про амністію засуджених №3397. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні комітету, передає УНН.
"Пропоную звернутися до головного комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати ВРУ проект закону про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 №3397, за результатами розгляду прийняти за основу", - сказав голова комітету Дмитро Лубінець.
Так, члени комітету підтримали таке рішення.
"Якщо буде прийнятий цей законопроект, під його дію підпаде близько 3 тис. осіб в Україні. Вважаю, що це достатньо невелика кількість, водночас, дія амністії буде поширюватися на найбільш вразливі та незахищені категорії засуджених", - сказав Лубінець.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрований урядовий законопроект, який передбачає амністію понад 3 тисяч засуджених, які найбільше незахищені та соціально вразливі і мають вірогідність зараження COVID-19.