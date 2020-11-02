Комитет ВР готов рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КСУ, но голосов "за" - нет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитет по вопросам правовой политики готов рассмотреть законопроект Президента Украины Владимира Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", но голосов "за" - нет. Об этом УНН сообщил источник из депутатского корпуса ВР.
“Профильный комитет (Комитет по вопросам правовой политики — ред.) готов рассматривать законопроект Президента, предусматривающий роспуск КСУ”, — сообщил собеседник.
Однако, по словам источника, голосов “за” в комитете пока нет.
Напомним, 30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.
В законопроекте, Зеленский предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года “ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов”.
Президент предлагает уволить всех судей, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
Глава государства в законопроекте предложил вернуть редакции закона “О предупреждении коррупции” и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.