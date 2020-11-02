Комітет ВР готовий розглянути законопроект Зеленського про розпуск КСУ, але голосів "за" - немає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Комітет з питань правової політики готовий розглянути законопроект Президента України Володимира Зеленського “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства”, але голосів "за" - немає. Про це УНН повідомило джерело з депутатського корпусу ВР.
"Профільний комітет (Комітет з питань правової політики - ред.) готовий розглядати законопроект Президента, який передбачає розпуск КСУ", - повідомив співрозмовник.
Проте, за словами джерела, голосів "за" у комітеті наразі немає.
Нагадаємо, 30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.
У законопроекті, Зеленський пропонує визнати рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року “нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів”.
Президент пропонує звільнити всіх суддів, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.
Глава держави у законопроекті запропонував повернути редакцією закону “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.