Комитет освобождения политзаключенных: за В.Заверуху внесен залог в размере 1,6 млн грн

"Вита Заверуха на свободе. Залог внесен. Необходимые средства внес Алексей Тамразов", - написала Т.Близнюк

Напомним, Апелляционный суд города Киева принял решение, что дело подозреваемой в убийстве двух правоохранителей Виты Заверухи и других фигурантов дела Андрея Романюка и Евгения Кошелюка и др. рассматривать будет не Соломенский, а Дарницкий суд Киева.

Напомним, 4 мая в Киеве произошло нападение на одну из АЗС, где нападавшие расстреляли правоохранителей. Действия злоумышленников квалифицированы по ст.27, ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).