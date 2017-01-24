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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитет освобождения политзаключенных: за В.Заверуху внесен залог в размере 1,6 млн грн

Комитет освобождения политзаключенных: за В.Заверуху внесен залог в размере 1,6 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Бизнесмен Алексей Тамаразов внес залог в размере 1,6 млн грн за подозреваемую в убийстве двух правоохранителей Виту Заверуху. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Комитета освобождения политзаключенных Татьяна Близнюк, передает УНН.

"Вита Заверуха на свободе. Залог внесен. Необходимые средства внес Алексей Тамразов", - написала Т.Близнюк

Напомним, Апелляционный суд города Киева принял решение, что дело подозреваемой в убийстве двух правоохранителей Виты Заверухи и других фигурантов дела Андрея Романюка и Евгения Кошелюка и др. рассматривать будет не Соломенский, а Дарницкий суд Киева.

Напомним, 4 мая в Киеве произошло нападение на одну из АЗС, где нападавшие расстреляли правоохранителей. Действия злоумышленников квалифицированы по ст.27, ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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