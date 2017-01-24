Комітет визволення політв'язнів: за В.Заверуху внесено заставу у розмірі 1,6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Бізнесмен Олексій Тамаразов вніс заставу у розмірі 1,6 млн грн за підозрювану у вбивстві двох правоохоронців Віту Заверуху. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Комітету визволення політв'язнів Тетяна Близнюк, передає УНН.
"Віта Заверуха на свободі. Заставу внесено. Необхідні кошти вніс Олексій Тамразов",- написала Т.Близнюк
Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення, що справу підозрюваної у вбивстві двох правоохоронців Віти Заверухи та інших фігурантів справи Андрія Романюка та Євгена Кошелюка та ін. розглядатиме не Солом'янський, а Дарницький суд Києва.
Нагадаємо, 4 травня у Києві стався напад на одну з АЗС, де нападники розстріляли правоохоронців. Дії зловмисників кваліфіковано за ст.27, ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).