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Комитет министров Совета Европы соберется в Хельсинки

Комитет министров Совета Европы соберется в Хельсинки

Киев  •  УНН

 • 21901 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Ежегодное заседание министров иностранных дел 47 государств-членов Совета Европы состоится 16-17 мая в Хельсинки (Финляндия). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СЕ.

Министрам будет предложено принять ключевые решения о будущем организации, которая сегодня сталкивается с рядом проблем, указали в организации.

Отправной точкой для обсуждений станет доклад Генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда о предстоящих вызовах и укреплении Совета Европы.

Среди других пунктов предварительной повестки дня заседания фигурируют роль Совета Европы в урегулировании конфликтов и кризисов в Европе, обеспечение долгосрочной эффективности системы Европейской конвенции о правах человека и сотрудничество между Советом Европы и Европейским Союзом.

В конце заседания министров, которое пройдет под председательством министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (17 мая), Франция примет от Финляндии председательства в Комитете министров. Государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален сообщит о приоритетах председательства своей страны.

16 мая состоится торжественная церемония в ознаменование 70-летия Совета Европы. В связи с этим будет также проведено специальное мероприятие, во время которого правительства смогут подписать и ратифицировать ряд конвенций Совета Европы.

По данным финского МИД, в Хельсинки 17 мая приедут более 30 глав внешнеполитических ведомств.

На заседании, как указывает финское издание Yle, речь пойдет о "сложной ситуации, связанной с неоплаченными членскими взносами и членством России в Парламентской ассамблее".

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин предупредил о последствиях возвращения России в ПАСЕ.

Украинские Национальные Новости

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