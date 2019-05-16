Комитет министров Совета Европы соберется в Хельсинки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ежегодное заседание министров иностранных дел 47 государств-членов Совета Европы состоится 16-17 мая в Хельсинки (Финляндия). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СЕ.
Министрам будет предложено принять ключевые решения о будущем организации, которая сегодня сталкивается с рядом проблем, указали в организации.
Отправной точкой для обсуждений станет доклад Генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда о предстоящих вызовах и укреплении Совета Европы.
Среди других пунктов предварительной повестки дня заседания фигурируют роль Совета Европы в урегулировании конфликтов и кризисов в Европе, обеспечение долгосрочной эффективности системы Европейской конвенции о правах человека и сотрудничество между Советом Европы и Европейским Союзом.
В конце заседания министров, которое пройдет под председательством министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (17 мая), Франция примет от Финляндии председательства в Комитете министров. Государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален сообщит о приоритетах председательства своей страны.
16 мая состоится торжественная церемония в ознаменование 70-летия Совета Европы. В связи с этим будет также проведено специальное мероприятие, во время которого правительства смогут подписать и ратифицировать ряд конвенций Совета Европы.
По данным финского МИД, в Хельсинки 17 мая приедут более 30 глав внешнеполитических ведомств.
На заседании, как указывает финское издание Yle, речь пойдет о "сложной ситуации, связанной с неоплаченными членскими взносами и членством России в Парламентской ассамблее".
Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин предупредил о последствиях возвращения России в ПАСЕ.