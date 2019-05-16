Комітет міністрів Ради Європи збереться у Гельсінкі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Щорічне засідання міністрів закордонних справ 47 держав-членів Ради Європи відбудеться 16-17 травня в Гельсінкі (Фінляндія). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу РЄ.
Міністрам буде запропоновано ухвалити ключові рішення щодо майбутнього організації, що на сьогодні стикається з низкою проблем, вказали в інституції.
Відправною точкою для обговорень стане доповідь Генерального секретаря РЄ Турбйорн Ягланд про майбутні виклики і зміцнення Ради Європи.
Серед інших пунктів попереднього порядку денного засідання фігурують роль Ради Європи у врегулюванні конфліктів і криз в Європі, забезпечення довгострокової ефективності системи Європейської конвенції про права людини і співпрацю між Радою Європи та Європейським Союзом.
Наприкінці засідання міністрів, яке пройде під головуванням міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні (17 травня), Франція прийме від Фінляндії головування в Комітеті міністрів. Державний секретар Франції з європейських справ Амелі де Моншален повідомить про пріоритети головування своєї країни.
16 травня відбудеться урочиста церемонія в ознаменування 70-річчя Ради Європи. У зв'язку з цим буде також проведено спеціальний захід, під час якого уряду зможуть підписати і ратифікувати низку конвенцій Ради Європи.
За даними фінського МЗС, у Гельсінкі 17 травня приїдуть понад 30 глав зовнішньополітичних відомств.
На засіданні, як вказує фінське видання Yle, йтиметься про "складну ситуацію, пов'язану з неоплаченими членськими внесками і членством Росії в Парламентській асамблеї".
Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін попередив про наслідки повернення Росії в ПАРЄ.