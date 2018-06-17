Комитет Бундестага обсудит сообщение о шпионаже на территории Австрии

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 30842 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 73891 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 105169 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113205 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127193 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143874 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147471 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188767 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157245 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143248 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 102370 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 108464 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 119685 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 102980 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 91185 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 37767 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 168901 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 202801 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 209887 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 219853 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 7220 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 19410 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 42672 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 188767 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 118258 просмотра
Актуальное
Комитет Бундестага обсудит сообщение о шпионаже на территории Австрии

Комитет Бундестага обсудит сообщение о шпионаже на территории Австрии

Киев  •  УНН

 • 9042 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Комитет немецкого Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб обсудит сообщение австрийских СМИ о шпионаже Федеральной разведывательной службы на территории Австрийской Республики. Об этом сообщила в субботу медиагруппа Funke со ссылкой на главу комитета Армина Шустера, информирует УНН.

“Мы проанализируем, является ли эти обвинения новыми или они часть уже известных обвинений, выдвинутых в 2015 году”, — сказал парламентарий. Шустер отметил, что предварительные выводы комитета будут обнародованы в конце следующей недели. Глава комитета признал, что действия БНД относительно других европейских государств “были временем непропорциональными, а также по сути, не разъяснялись”.

Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, в слежкой были около 2 тыс. объектов на территории Австрии.

Напомним, американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы