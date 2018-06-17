Комитет Бундестага обсудит сообщение о шпионаже на территории Австрии

“Мы проанализируем, является ли эти обвинения новыми или они часть уже известных обвинений, выдвинутых в 2015 году”, — сказал парламентарий. Шустер отметил, что предварительные выводы комитета будут обнародованы в конце следующей недели. Глава комитета признал, что действия БНД относительно других европейских государств “были временем непропорциональными, а также по сути, не разъяснялись”.

Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, в слежкой были около 2 тыс. объектов на территории Австрии.

Напомним, американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.