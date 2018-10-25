Комиссия по Азовскому морю: Иван Винник предлагает проверить украинских делегатов на связи с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинский делегатов, участвовавших в комиссии по вопросам вылова рыбы в Азовском море, должен проверить СБУ и контрразведка. Чиновники могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН.
Он прокомментировал заседание украинского-российской комиссии в Киеве, на котором должны определить квоты на вылов рыбы для украинских и российских рыбаков.
"Состояние украинской-российских отношений, очевидно, не предусматривает такие форматы дружественных консультативных мероприятий", - подчеркнул нардеп.
По его словам, среди российских делегатов, скорее всего, есть люди, которые незаконно пересекали украинскую границу и ездили в Крым. В случае, когда Россия запретила въезд в Крым многим украинским деятелям и политикам, Украина должна принять соответствующие зеркальные меры.
"Например, глава российской делегации - Игорь Рулев. В 2017-м чиновник незаконно посетил Крым, прибыв в аэропорт Симферополя ", - пояснил депутат.
Проводить заседания комиссии помешал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Иван Винник поддерживает его позицию, ведь, по мнению политика, такие меры недопустимы.
"Азовское море сейчас становится плацдармом для полноценной экономической войны, которую РФ начала против Украины. Системно задерживаются судна под украинским и иностранным флагом, которые идут в украинские порты в Мариуполе и Бердянске. В таких условиях вопрос вылова рыбы, как это подается комиссией, абсолютно неприемлемы, - заявил депутат. - При этом Россия наращивает военное присутствие в Азовском море. Сейчас в акватории находится до 40 боевых кораблей. Среди них - ракетные катера, ранее били по Сирии. Одновременно РФ блокирует в Азовском море украинские и иностранные суда ".
Иван Винник отметил, что в ответ на действия россиян Европарламент принял резолюцию против военного нагнетания в Черном и Азовском море.