Комісія по Азовському морю: Іван Вінник пропонує перевірити українських делегатів на зв’язки з РФ

Він прокоментував засідання українсько-російської комісії в Києві, на якому мали визначити квоти на вилов риби для українських та російських рибалок.

“Стан українсько-російських відносин, вочевидь, не передбачає такі формати дружніх консультативних заходів”, — наголосив нардеп.

За його словами, серед російських делегатів, скоріш за все, є люди, які незаконно перетинали український кордон та їздили у Крим. У випадку, коли Росія заборонила в’їзд у Крим багатьом українським діячам та політикам, Україна має прийняти відповідні дзеркальні заходи.

“Наприклад, очільник російської делегації — Ігор Рульов. В 2017-му посадовець незаконно відвідав Крим, прибувши до аеропорту Сімферополя”, — пояснив депутат.

Проводити засідання комісії завадив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Іван Вінник підтримує його позицію, адже, на думку політика, такі заходи неприпустимі.

“Азовське море зараз стає плацдармом для повноцінної економічної війни, яку РФ розпочала проти України. Системно затримуються судна під українським та іноземним прапором, які ідуть в українські порти у Маріуполі та Бердянську. В таких умовах питання вилову риби, як це подається комісією, абсолютно неприйнятні, — заявив депутат. — При цьому Росія нарощує військову присутність в Азовському морі. Наразі в акваторії знаходиться до 40 бойових кораблів. Серед них — ракетні катери, що раніше гатили по Сирії. Одночасно РФ блокує в Азовському морі українські та іноземні судна”.

Іван Вінник наголосив, що у відповідь на дії росіян Європарламент прийняв резолюцію проти військового нагнітання у Чорному та Азовському морі.