Комиссар СЕ по правам человека написала Климкину и Лаврову из-за заключенных

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 10700 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 31282 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 31666 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 22524 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 53950 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 100932 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 152808 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 139047 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71902 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189111 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 22940 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 30129 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 26167 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 30094 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 20032 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 21022 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 31283 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 31666 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 152808 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 139047 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 5812 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15986 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17993 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20236 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23068 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Комиссар СЕ по правам человека написала Климкину и Лаврову из-за заключенных

Киев • УНН

 • 8565 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась с письмами к главам МИД Украины Павлу Климкину и РФ Сергею Лаврову с требованием принять срочные меры для решения ситуации с несколькими заключенными и задержанными в России и Украине, вспомнив об украинском политзаключенном в России Олеге Сенцове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное во вторник заявление офиса комиссара СЕ.

Комиссар СЕ по правам человека написала Климкину и Лаврову из-за заключенных

"Сегодня комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович опубликовала письма, адресованные соответственно министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, которые касаются ситуации в отношении несколько лиц, которые были задержаны и/или заключены в тюрьму властями двух соответствующих стран", - отмечается в заявлении.

Как сообщается, комиссар СЕ призвала "власти Российской Федерации и Украины сделать все возможное и в срочном порядке рассмотреть наиболее насущные потребности этих лиц в целях предотвращения дальнейшего ухудшения их положения, которое может привести к необратимым последствиям".

"Она также подтвердила свое предложение об оказании услуг по предоставлению помощи в преодолении тупиковой ситуации и содействии удовлетворительному разрешению положения этих лиц, в том числе путем их освобождения по гуманитарным соображениям", - сказано в заявлении.

Сама Миятович в Twitter отметила, что "необходимо срочно разрешить ситуацию с заключенными и задержанными".

"Жизнь и благополучие Сенцова и других заключенных и задержанных в опасности. Я прошу Российскую Федерацию и Украину сделать все возможное, чтобы срочно решить эту ситуацию и предотвратить дальнейшее ухудшение", - добавила комиссар СЕ.

Напомним, член ПАСЕ Арьев призвал комиссара СЕ посетить украинских политзаключенных  в РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12