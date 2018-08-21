Комиссар СЕ по правам человека написала Климкину и Лаврову из-за заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась с письмами к главам МИД Украины Павлу Климкину и РФ Сергею Лаврову с требованием принять срочные меры для решения ситуации с несколькими заключенными и задержанными в России и Украине, вспомнив об украинском политзаключенном в России Олеге Сенцове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное во вторник заявление офиса комиссара СЕ.
"Сегодня комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович опубликовала письма, адресованные соответственно министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, которые касаются ситуации в отношении несколько лиц, которые были задержаны и/или заключены в тюрьму властями двух соответствующих стран", - отмечается в заявлении.
Как сообщается, комиссар СЕ призвала "власти Российской Федерации и Украины сделать все возможное и в срочном порядке рассмотреть наиболее насущные потребности этих лиц в целях предотвращения дальнейшего ухудшения их положения, которое может привести к необратимым последствиям".
"Она также подтвердила свое предложение об оказании услуг по предоставлению помощи в преодолении тупиковой ситуации и содействии удовлетворительному разрешению положения этих лиц, в том числе путем их освобождения по гуманитарным соображениям", - сказано в заявлении.
Сама Миятович в Twitter отметила, что "необходимо срочно разрешить ситуацию с заключенными и задержанными".
"Жизнь и благополучие Сенцова и других заключенных и задержанных в опасности. Я прошу Российскую Федерацию и Украину сделать все возможное, чтобы срочно решить эту ситуацию и предотвратить дальнейшее ухудшение", - добавила комиссар СЕ.
Напомним, член ПАСЕ Арьев призвал комиссара СЕ посетить украинских политзаключенных в РФ.