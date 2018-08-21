Комісар РЄ з прав людини написала Клімкіну і Лаврову через ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович звернулася з листами до голів МЗС України Павла Клімкіна і РФ Сергія Лаврова з вимогою вжити термінових заходів для вирішення ситуації з декількома ув'язненими і затриманими в Росії і Україні, згадавши про українського політв'язня у Росії Олега Сенцова. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у вівторок заяву офісу комісара РЄ.
"Сьогодні комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович опублікувала листи, адресовані відповідно міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову і міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну, які стосуються ситуації щодо кількох осіб, які були затримані і/або ув'язнені владою двох відповідних країн", - наголошується в заяві.
Як повідомляється, комісар РЄ закликала "владу Російської Федерації і України зробити все можливе і в терміновому порядку розглянути найбільш нагальні потреби цих осіб з метою запобігання подальшому погіршенню їхнього становища, що може призвести до незворотних наслідків".
"Вона також підтвердила свою пропозицію про надання послуг з надання допомоги у розв'язанні ситуації, яка зайшла у глухий кут, і сприяння задовільному врегулюванню ситуації цих осіб, в тому числі шляхом їх звільнення з гуманітарних міркувань", - сказано в заяві.
Сама Міятович в Twitter зазначила, що "необхідно терміново вирішити ситуацію з в'язнями та затриманими".
"Життя і благополуччя Сенцова та інших ув'язнених і затриманих в небезпеці. Я прошу Російську Федерацію і Україну зробити все можливе, щоб терміново вирішити цю ситуацію і запобігти подальшому погіршенню", - додала комісар РЄ.
Нагадаємо, член ПАРЄ Ар'єв закликав комісара РЄ відвідати українських політв'язнів у РФ.