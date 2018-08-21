Комісар РЄ з прав людини написала Клімкіну і Лаврову через ув'язнених

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович звернулася з листами до голів МЗС України Павла Клімкіна і РФ Сергія Лаврова з вимогою вжити термінових заходів для вирішення ситуації з декількома ув'язненими і затриманими в Росії і Україні, згадавши про українського політв'язня у Росії Олега Сенцова. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у вівторок заяву офісу комісара РЄ.