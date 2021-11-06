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“Комендантский час” для ресторанов: во Львове ввели новые карантинные ограничения

Киев • УНН

 • 29387 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Власти Львова разрешили работать ресторанам и кафе с 6:00 и до 23:00. Однако после 23:00 Эти заведения теперь не смогут продавать алкоголь на вынос, а заказ должен выдаваться на улице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу Львовского городского совета.

“Комендантский час” для ресторанов: во Львове ввели новые карантинные ограничения

Детали

Решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Во Львове после 23:00 ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешено работать только на вынос, при этом они не могут торговать алкогольными напитками.

Также после 23:00 все заведения общественного питания должны быть закрытыми, а заказанную продукцию они могут выдавать через окошко или в другой способ. Курьер или тот, кто забирает еду на доставку, не должен заходить внутрь помещения.

“Условно, если человек хочет пойти купить круассан или заказать кофе, то будет иметь такую возможность. Однако у такого заведения не должно быть скопления”, — заявил заместитель городского головы Андрей Москаленко.

Напомним

Во Львове жильцам разрешили посещать музеи и галереи при условии соблюдения определенных требований.

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