“Комендантська година” для ресторанів: у Львові запровадили нові карантинні обмеження

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Рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС.

У Львові після 23:00 ресторанам та іншим закладам громадського харчування дозволено працювати тільки на винос, при цьому вони не можуть торгувати алкогольними напоями.

Також після 23:00 всі заклади громадського харчування мають бути закритими, а замовлену продукцію вони можуть видавати через віконце або в інший спосіб. Кур’єр або той, хто забирає їжу на доставку, не повинен заходити всередину приміщення.

“Умовно, якщо людина хоче піти купити круасан або замовити каву, то матиме таку можливість. Однак біля такого закладу не має бути скупчення”, — заявив заступник міського голови Андрій Москаленко.

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У Львові мешканцям дозволили відвідувати музеї та галереї за умови дотримання певних вимог.