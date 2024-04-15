Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Шведюк

Командующим войск оперативного командования "Запад" назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом сообщается на странице командования в Facebook, пишет УНН.

Очень благодарен за доверие командованию, которое возложило на меня эту ответственную миссию. Это большая честь и привилегия, и я понимаю, что оно несет за собой большую ответственность перед вами, перед нашими воинскими частями и перед Украиной, - заявил Швыдюк.

Детали

Он отметил, что ядро оперативного командования Запад - большое количество опытных офицеров, готовых преодолевать любые трудности.

"И я верю, что ваш потенциал как команды достигнет еще больших успехов", - сказал он.

Генерал заявил, что стремится к тому, чтобы командование Запад стало образцом военного совершенства и тактического мастерства.

"Вместе мы укрепим нашу обороноспособность и продемонстрируем непоколебимую преданность защите нашей страны. Нам нет другого выбора, как победить. И мы это сделаем",- сказал он.

Справочно

Шведюк Владимир Петрович - украинский военный, получил звание бригадный генерал с июня 2022 года.

До марта 2022 был заместителем командующего сил ТРО ВСУ, с марта 2022 - начальник штаба группировки Объединенных сил

Участвовал в российско-украинской войне и отражении российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Родился 23 июня 1969 года в Винницкой области, в семье военнослужащего.

Окончил в 1999-2001 и 2019-2021 году - Национальную академию обороны Украины.

Принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины. В апреле 2015 года был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады.

Напомним

Как ранее писал УНН, генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий войсками оперативного командования "Юг", подал в отставку, чтобы возглавить Военную академию в Одессе.