Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Шведюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  192917 просмотра

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  193740 просмотра

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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11 апреля 2024, 12:39  •  128883 просмотра

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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140160 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134736 просмотра

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Бригадный генерал Владимир Шведюк назначен новым командующим оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины.

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На Николаевщине из-за детонации боеприпаса пострадали юноша и несовершеннолетняя девушка

19-летний парень и 17-летняя девушка получили ранения в результате детонации боеприпаса в селе Квитневое Николаевской области после того, как нашли боеприпас и принесли его домой.

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На Николаевщине из-за детонации боеприпаса пострадали юноша и несовершеннолетняя девушка

Миграция украинского бизнеса во время войны: куда чаще всего переезжают компании

С начала полномасштабной войны в Украине почти 19 000 компаний переехали, причем Киевская и Закарпатская области являются самыми популярными направлениями для переезда бизнеса.

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Миграция украинского бизнеса во время войны: куда чаще всего переезжают компании

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в регионе Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в регионе Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее, расположенном в сейсмически активном Тихоокеанском огненном кольце. В настоящее время угрозы цунами нет.

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в регионе Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея

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Нападение вражеской ДРГ отразили пограничники на Сумщине

Пограничники на Сумщине отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы, заставив их отступить.

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В оккупированном Северодонецке Луганской области россияне заставляют охватить военным учетом 100% мужчин - ОВА

В оккупированном Северодонецке россияне охватывают стопроцентным военным учетом всех мужчин. Города оккупированной Луганской области утопают в невывезенном мусоре.

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В оккупированном Северодонецке Луганской области россияне заставляют охватить военным учетом 100% мужчин - ОВА

Не осталось ни одного целого дома: ВСУ показали, как вс рф уничтожили село Работино

российские вооруженные силы полностью уничтожили село Работино, не оставив ни одного уцелевшего дома.

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Не осталось ни одного целого дома: ВСУ показали, как вс рф уничтожили село Работино

Фиксируем возобновление движения россиян в направлении оккупированной части Запорожской области - Андрющенко

россияне возобновили умеренное перемещение войск в оккупированные районы Запорожья и укрепляют села к северу от Мариуполя.

Война •   •  9395 просмотра
Фиксируем возобновление движения россиян в направлении оккупированной части Запорожской области - Андрющенко

Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля

Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена в течение выходных, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

Новости Мира •   •  9607 просмотра
Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля