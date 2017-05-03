Командование боевиков снова пытается сформировать "Азовскую флотилию "ДНР" - "Информационное сопротивление"

Как отмечается, сначала в состав "флотилии" входило 5 рыбацких лодок и прогулочных катеров, которые были названы "боевыми катерами", позже в состав вошли еще 2 "боевые единицы". Их пункты базирования располагались в населенном пункте Новоазовск ("главная база", Седово и Безымянное).

Указано, что в 2016 году боевики уже проводили переговоры на тему передачи в состав "флотилии" еще трех единиц российских патрульных патрулей проекта 12150 "Мангуст" и одного нового пограничного патрульного катера проекта 12200 "Соболь". Тогда переговоры завершились безрезультатно.

Сейчас российское командование пообещало в течение мая-июня предоставить 4 патрульных катера, добавили в "Информационном сопротивлении".

Как сообщал УНН, фиксируется оборудование боевиками новых позиций вблизи Молодежного.