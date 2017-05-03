Командування бойовиків знову намагається сформувати "азовську флотилію "ДНР" - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Командування бойовиків знову намагається сформувати “повноцінну” так звану “Азовську флотилію ДНР”, про створення якої було заявлено ще у 2015 році. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
Як зазначається, спочатку до складу “флотилії” входило 5 рибацьких човнів та прогулянкових катерів, які були названі “бойовими катерами”, пізніше до складу увійшло ще 2 “бойові одиниці”. Їх пункти базування розташовувалися у населеному пункті Новоазовськ (“головна база”, Сєдове та Безіменне).
Вказано, що в 2016 році бойовики вже проводили переговори на тему передачі у склад “флотилії” ще трьох одиниць російських патрульних патрулів проекту 12150 “Мангуст” та одного нового прикордонного патрульного катера проекту 12200 “Соболь”. Тоді перемовини завершились безрезультатно.
Зараз російське командування пообіцяло протягом травня-червня надати 4 патрульних катери, додали в “Інформаційному спротиві”.
Як повідомляв УНН, фіксується обладнання бойовиками нових позицій поблизу Молодіжного.