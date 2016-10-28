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15 марта, 19:03 • 116112 просмотра

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15 марта, 13:44 • 169517 просмотра

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Командующий ССО задекларировал на счетах в банке 120 тыс. грн

Командующий ССО задекларировал на счетах в банке 120 тыс. грн

Киев • УНН

 • 8635 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Командующий Сил специальных операций Министерства обороны Украины Игорь Лунев подал электронную декларацию за 2015 год. Его декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В течение прошлого года И.Лунев получил 228 тыс. 709 грн заработной платы, а его жена - 34 тыс. 20 грн.

Он задекларировал две квартиры. Одна из них в Запорожье метражом 54,27 кв.м, а другая - в Одессе площадью 44,10 кв.м.

На банковских счетах имеет 120 тыс. грн, при этом наличных средств у него, согласно декларации, нет.

В то же время у нынешнего командующего ССО и его семьи нет автомобиля, а также ценных бумаг.

Напомним, в январе командующим Сил специальных операций был назначен генерал-майор Игорь Лунев.

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