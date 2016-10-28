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Командувач ССО задекларував на рахунках у банку 120 тис. грн

Командувач ССО задекларував на рахунках у банку 120 тис. грн

Київ • УНН

 • 8636 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Командувач Сил спеціальних операцій Міністерства оборони України Ігор Луньов подав електронну декларацію за 2015 рік. Його декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Протягом минулого року І.Луньов отримав 228 тис. 709 грн заробітної плати, а його дружина – 34 тис. 20 грн.

Він задекларував дві картири. Одна з них у Запоріжжі метражем 54,27 кв.м, а інша – в Одесі площею 44,10 кв.м.

На банківських рахунках має 120 тис. грн, при цьому готівкових коштів у нього, згідно з декларацією, немає.

Водночас у нинішнього командувача ССО і його родини немає автомобіля, а також цінних паперів.

Нагадаємо, у січні командувачем Сил спеціальних операцій був призначений генерал-майор Ігор Луньов.

Українські Національні Новини

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