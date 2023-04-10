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Командующий ПВО рф анонсировал "отработку защиты границы на северо-западе" после вступления Финляндии в НАТО

Командующий ПВО рф анонсировал "отработку защиты границы на северо-западе" после вступления Финляндии в НАТО

Киев • УНН

 • 607435 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Командующий войсками ПВО-ПРО рф генерал-лейтенант андрей демин заявил, что после вступления Финляндии в НАТО россия начала "отрабатывать защиту границы на северо-западе", сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возрастающими угрозами", - сказал демин.

Дополнение

Протяженность российско-финской границы составляет около 1270 километров.

Финляндия и Швеция на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. 4 апреля Финляндия официально стала 31-ым членом Альянса, заявка Швеции пока не получила одобрения от Турции и Венгрии.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вступление Финляндии в НАТО "окончательно обнулило" роль россии как "глобального политического игрока", далее - демилитаризация и денуклеаризация страны-агрессора.

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