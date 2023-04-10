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Командувач ППО рф анонсував "відпрацювання захисту кордону на північному заході" після вступу Фінляндії в НАТО

Командувач ППО рф анонсував "відпрацювання захисту кордону на північному заході" після вступу Фінляндії в НАТО

Київ • УНН

 • 607436 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Командувач військ ППО-ПРО рф генерал-лейтенант андрій дьомін заявив, що після вступу Фінляндії в НАТО росія почала "відпрацьовувати захист кордону на північному заході", повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У цих умовах військами протиповітряної оборони відпрацьовуються питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз", - сказав дьомін.

Доповнення

Протяжність російсько-фінського кордону становить близько 1270 кілометрів.

Фінляндія та Швеція на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу, заявка Швеції поки не отримала схвалення від Туреччини та Угорщини.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що вступ Фінляндії в НАТО "остаточно обнулив" роль росії як "глобального політичного гравця", далі - демілітаризація та денуклеаризація країни-агресора.

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