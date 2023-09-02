Командующий Объединенных Сил ВСУ наградил военнослужащих, которые сбили крылатую ракету Х-101 из "Стингера"

Детали

Командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев наградил отличиями "За мужество и доблесть" мобильную огневую группу по противовоздушной обороне, действующую на Киевском направлении.

Военнослужащие группы 30 августа сбили крылатую ракету Х-101, запущенную российскими оккупантами. Эта ракета могла нанести значительный ущерб гражданским и военным объектам.

Наев отметил высокий профессионализм и отвагу военнослужащих. Он также подчеркнул, что эффективность системы противовоздушной обороны Украины значительно возросла благодаря совместной работе военных и партнеров.

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