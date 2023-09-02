Командующий Объединенных Сил ВСУ наградил военнослужащих, которые сбили крылатую ракету Х-101 из "Стингера"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев наградил мобильную огневую группу по противовоздушной обороне, которая сбила крылатую ракету Х-101 со "Стингера" во время ракетного нападения на Киев 30 августа, сообщает Telegram Командования, передает УНН.
Детали
Командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев наградил отличиями "За мужество и доблесть" мобильную огневую группу по противовоздушной обороне, действующую на Киевском направлении.
Военнослужащие группы 30 августа сбили крылатую ракету Х-101, запущенную российскими оккупантами. Эта ракета могла нанести значительный ущерб гражданским и военным объектам.
Наев отметил высокий профессионализм и отвагу военнослужащих. Он также подчеркнул, что эффективность системы противовоздушной обороны Украины значительно возросла благодаря совместной работе военных и партнеров.
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