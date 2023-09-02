Игнат о ракетах AMRAAM: "Чем больше дальность, тем опаснее для наших врагов"

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“Во-первых, эти ракеты AMRAAM авиационные, это самые распространенные ракеты, используемые странами НАТО в авиации. Это ракеты класса «воздух-воздух», они разные, имеют разную дальность поражения, ракеты с активной иглой самонаведения. Если НАТО взяли их на вооружение как основную ракету, то соответственно она стоит того”, - сказал Игнат.

Он добавил, что AMRAAM используются не только с самолетов, их также постоянно предоставляют Украине для комплексов ЗРК NASAMS. Но с воздуха данные ракеты применяются на большую дальность.

“Соответственно, ракеты, которые закажет Пентагон для Украины, в других модификациях могут добавить дальность до 160 и 180 километров. Этого более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеского ПВО. Чем больше дальность, тем безопаснее для наших пилотов и тем опаснее для наших врагов”, - сообщил спикер.

Он добавил, что следующую партию ракет, можно ожидать в ноябре 2024 года.

“Такая ракета, если она будет с такой большой дальностью, сможет соответственно отгонять российскую авиацию подальше. Российские самолеты не смогут свободно себя чувствовать на оккупированных территориях или в акваториях обоих морей. Таким образом наличие в небе F-16 с соответствующими ракетами отобьет желание у российских пилотов осуществлять обстрелы. А если будет уничтожено несколько бортов, как при брянской истории, тогда будет счастье”, - отметил Игнат.

Напомним

Ранее сообщалось, что контракт на сумму 192 миллиона долларов было заключило с американской компанией Raytheon министерство обороны США. В контракте говорится о закупке противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM в рамках бюджета в качестве военной помощи Украине.