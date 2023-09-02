Ігнат про ракети AMRAAM : “Чим більша дальність, тим небезпечніше для наших ворогів”

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“По-перше, ці ракети AMRAAM авіаційні, це найпоширеніші ракети, які використовуються країнами НАТО в авіації. Це ракети класу «повітря-повітря», вони різні, мають різну дальність ураження, ракети з активною голкою самонаведення. Якщо НАТО взяли їх на озброєння як основну ракету, то відповідно вона коштує того”, - сказав Ігнат.

Він додав, що AMRAAM використовуються не лише з літаків, їх також постійно надають Україні для комплексів ЗРК NASAMS. Але з повітря дані ракети застосовуються на більшу дальність.

“Відповідно, ракети, які замовить Пентагон для України, у інших модифікаціях можуть додати дальність до 160 і 180 кілометрів. Цього більш ніж достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожого ППО. Чим більша дальність, тим безпечніше для наших пілотів і тим небезпечніше для наших ворогів”, - повідомив речник.

Він додав, що наступну партію ракет, можна очікувати у листопаді 2024 року.

“Така ракета, якщо вона буде з такою великою дальністю, зможе відповідно відганяти російську авіацію подалі. Російські літаки не зможуть вільно себе почуватися на окупованих територіях чи в акваторіях обох морів. Таким чином наявність у небі F-16 з відповідними ракетами відіб'є бажання у російських пілотів здійснювати обстріли. А якщо буде знищено кілька бортів, як при брянській історії, тоді буде щастя”, - наголосив Ігнат.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що контракт на суму 192 мільйони доларів було уклало з американською компанією Raytheon міністерство оборони США. У контракті йдеться про закупівлю протиповітряних ракет середнього радіусу AMRAAM у рамках бюджету як військову допомогу Україні.