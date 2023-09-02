Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ нагородив військовослужбовців, які збили крилату ракету Х-101 зі “Стінгера”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв нагородив мобільну вогневу групу з протиповітряної оборони, яка збила крилату ракету Х-101 зі «Стінгера» під час ракетного нападу на Київ 30 серпня, повідомляє Telegram Командування, передає УНН.
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Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв нагородив відзнаками «За мужність та звитягу» мобільну вогневу групу з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку.
Військовослужбовці групи 30 серпня збили крилату ракету Х-101, запущену російськими окупантами. Ця ракета могла завдати значних збитків цивільним та військовим об'єктам.
Наєв відзначив високий професіоналізм і відвагу військовослужбовців. Він також підкреслив, що ефективність системи протиповітряної оборони України значно зросла завдяки спільній роботі військових і партнерів.
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