Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ нагородив військовослужбовців, які збили крилату ракету Х-101 зі “Стінгера” 

Деталі

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв нагородив відзнаками «За мужність та звитягу» мобільну вогневу групу з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку.

Військовослужбовці групи 30 серпня збили крилату ракету Х-101, запущену російськими окупантами. Ця ракета могла завдати значних збитків цивільним та військовим об'єктам.

Наєв відзначив високий професіоналізм і відвагу військовослужбовців. Він також підкреслив, що ефективність системи протиповітряної оборони України значно зросла завдяки спільній роботі військових і партнерів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ігнат про ракети AMRAAM : “Чим більша дальність, тим небезпечніше для наших ворогів”