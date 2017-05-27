Командиры заставляют боевиков на передовой круглосуточно обустраивать окопы - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Командование российских войск осуществляет проверку фортификационного оборудования незаконных вооруженных формирований на передовой, по которой командиры передовых подразделений заставляют боевиков круглосуточно обустраивать окопы для техники, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы в Facebook Главного управления разведки Минобороны.
По информации ГУР, представители Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ осуществляют проверку состояния фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей Донецка и Луганска.
Как отметили в пресс-службе ГУР, по итогам проверок в большинстве случаев составляются доклады с предложениями привлечь к ответственности российских офицеров, не справились с поставленными задачами.
В связи с этим, сообщили в ведомстве, командиры передовых подразделений в авральном порядке заставляют подчиненных круглосуточно оборудовать окопы техники, в результате чего увеличилось количество травм и случаев самовольного оставления передовых позиций военнослужащими НЗФ.
Как сообщал УНН, боевики разворовывают боеприпасы и сливают дизтопливо из танков.