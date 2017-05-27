Командири змушують бойовиків на передовій цілодобово облаштовувати окопи - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Командування російських військ здійснює перевірку фортифікаційного обладнання незаконних збройних формувань на передовій, через яку командири передових підрозділів змушують бойовиків цілодобово облаштовувати окопи для техніки, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.
За інформацією ГУР, представники Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ здійснюють перевірка стану фортифікаційного обладнання передових позицій з’єднань і частин Донецька і Луганська.
Як зазначили у прес-службі ГУР, за підсумками перевірок у більшості випадків складаються доповіді з пропозиціями притягнути до відповідальності російських офіцерів, які не справились з поставленими завданнями.
У зв’язку з цим, поінформували у відомстві, командири передових підрозділів у авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки, внаслідок чого збільшилась кількість травмувань та випадків самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями НЗФ.
Як повідомляв УНН, бойовики розкрадають боєприпаси та зливають дизпаливо з танків.