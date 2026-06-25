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Командира 425 ОШП "Скеля" Гаркавого отстранили на время расследования насилия в полку

Киев • УНН

 • 1928 просмотра

Командира 425 ОШП "Скеля" Юрия Гаркавого отстранили на время расследования о возможном насилии в полку. ГБР начало дело по фактам, обнародованным в СМИ, о превышении власти в условиях военного положения.

Командира 425 ОШП "Скеля" Гаркавого отстранили на время расследования насилия в полку

Командир 425-го отдельного штурмового полка «Скала» подполковник Юрий Гаркавый отстранён от исполнения обязанностей на время расследования о возможных нарушениях прав военнослужащих в полку. Об этом заявил представитель полка Алексей Братущак во время онлайн-пресс-конференции, передаёт УНН.

Детали

Как сообщил Братущак, Юрий Гаркавый отстранён от исполнения обязанностей на время расследования о возможных нарушениях прав военнослужащих в полку.

Дополнение

Украинские СМИ сообщали, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка «Скала» умерли как минимум 26 человек. Речь идёт о смертях не в результате боевых действий.

В то же время в полку заявили, что в материале СМИ затронут ряд серьёзных вопросов, требующих тщательного изучения и проверки, но при этом в полку не согласны с обобщениями, которые сводят историю полка к отдельным трагическим случаям.

Хотим обратить внимание, что из 26 упомянутых смертей 18 произошли в больнице или по дороге в больницу, а не в полку. И эти смерти реально связаны с болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных. Также обращаем внимание журналистов, что полк «Скала» не занимается мобилизацией военнообязанных. Мы получаем пополнение из ТЦК исключительно с положительными заключениями ВВК, которые являются официальными документами. И нам приходится работать с теми, кто тем или иным способом попал в ряды ВСУ

- сообщили в полку.

Там отметили, что среди мобилизованных в 2026 году встречаются такие, кто отказывается проходить службу в каком-либо качестве на любой должности.

Большинство приведённых в материале утверждений основывается не на документах, выводах следствия или решениях суда, а на показаниях лиц, которые отказывались от прохождения подготовки, самовольно покидали воинские части или иным образом нарушали требования законодательства и воинской дисциплины. Мы не утверждаем, что такие показания автоматически являются ложными. Однако считаем, что они требуют особо тщательной проверки и не могут рассматриваться как неоспоримое доказательство без подтверждения фактами, документами и результатами официальных расследований. Командование полка готово к максимальному сотрудничеству с правоохранительными органами, Уполномоченным по защите прав военнослужащих и другими уполномоченными структурами. Мы заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении всех фактов

- отметили в полку.

В среду, 24 июня, стало известно, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку «Скала». Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена проверит возможные нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

Павел Башинский

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