Командира 425 ОШП "Скеля" Гаркавого отстранили на время расследования насилия в полку

Командир 425-го отдельного штурмового полка «Скала» подполковник Юрий Гаркавый отстранён от исполнения обязанностей на время расследования о возможных нарушениях прав военнослужащих в полку. Об этом заявил представитель полка Алексей Братущак во время онлайн-пресс-конференции, передаёт УНН.

Как сообщил Братущак, Юрий Гаркавый отстранён от исполнения обязанностей на время расследования о возможных нарушениях прав военнослужащих в полку.

Украинские СМИ сообщали, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка «Скала» умерли как минимум 26 человек. Речь идёт о смертях не в результате боевых действий.

В то же время в полку заявили, что в материале СМИ затронут ряд серьёзных вопросов, требующих тщательного изучения и проверки, но при этом в полку не согласны с обобщениями, которые сводят историю полка к отдельным трагическим случаям.

Хотим обратить внимание, что из 26 упомянутых смертей 18 произошли в больнице или по дороге в больницу, а не в полку. И эти смерти реально связаны с болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных. Также обращаем внимание журналистов, что полк «Скала» не занимается мобилизацией военнообязанных. Мы получаем пополнение из ТЦК исключительно с положительными заключениями ВВК, которые являются официальными документами. И нам приходится работать с теми, кто тем или иным способом попал в ряды ВСУ

Там отметили, что среди мобилизованных в 2026 году встречаются такие, кто отказывается проходить службу в каком-либо качестве на любой должности.

Большинство приведённых в материале утверждений основывается не на документах, выводах следствия или решениях суда, а на показаниях лиц, которые отказывались от прохождения подготовки, самовольно покидали воинские части или иным образом нарушали требования законодательства и воинской дисциплины. Мы не утверждаем, что такие показания автоматически являются ложными. Однако считаем, что они требуют особо тщательной проверки и не могут рассматриваться как неоспоримое доказательство без подтверждения фактами, документами и результатами официальных расследований. Командование полка готово к максимальному сотрудничеству с правоохранительными органами, Уполномоченным по защите прав военнослужащих и другими уполномоченными структурами. Мы заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении всех фактов