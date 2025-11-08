Командир 7-го корпуса ДШВ Ласийчук получил звание бригадного генерала: Зеленский подписал указ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Евгению Ласийчуку. Он является командиром 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Командиру 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгению Ласийчуку присвоено воинское звание бригадного генерала, говорится в указе Президента Владимира Зеленского №833/2025 от 7 ноября, пишет УНН.
Подробности
"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Ласийчуку Евгению Викторовичу – командиру 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.
Об этом стало известно в День ДШВ, который Украина отмечает 8 ноября.
Добавим, 7-й корпус БР ДШВ имеет полосу ответственности и регулярно отчитывается о ситуации в Покровске и Мирнограде.
