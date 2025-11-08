Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала: Зеленський підписав указ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Євгену Ласійчуку. Він є командиром 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Командиру 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгену Ласійчуку присвоєно військове звання бригадного генерала, ідеться в указі Президента Володимира Зеленського №833/2025 від 7 листопада, пише УНН.
Деталі
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ласійчуку Євгену Вікторовичу – командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - ідеться в указі.
Про це стало відомо у День ДШВ, який Україна відзначає 8 листопада.
Додамо, 7-й корпус ШР ДШВ має смугу відповідальності і регулярно звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді.
