Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала: Зеленський підписав указ

11:44 • 10329 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба
08:59 • 15093 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
08:00 • 29330 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 58535 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 76368 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 71192 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 60467 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 25652 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 69712 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 40214 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Туреччина видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, включаючи Нетаньягу8 листопада, 02:55 • 4816 перегляди
У Печерському районі Києва виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА8 листопада, 03:06 • 14537 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єктPhoto8 листопада, 04:48 • 22873 перегляди
росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів 8 листопада, 05:32 • 17418 перегляди
Окупанти продають військових за "відмову стріляти" у трудове рабство8 листопада, 05:48 • 10159 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
08:00 • 29330 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
7 листопада, 15:32 • 76368 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
7 листопада, 14:58 • 71192 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 13:59 • 60467 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 43393 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 26754 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 58539 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 32951 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 41411 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 53759 перегляди
Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала: Зеленський підписав указ

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Євгену Ласійчуку. Він є командиром 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала: Зеленський підписав указ

Командиру 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгену Ласійчуку присвоєно військове звання бригадного генерала, ідеться в указі Президента Володимира Зеленського №833/2025 від 7 листопада, пише УНН.

Деталі

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ласійчуку Євгену Вікторовичу – командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - ідеться в указі.

Про це стало відомо у День ДШВ, який Україна відзначає 8 листопада.

Додамо, 7-й корпус ШР ДШВ має смугу відповідальності і регулярно звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді.

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 3-го армійського корпусу Білецькому01.10.25, 11:12 • 4198 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Володимир Зеленський
Україна