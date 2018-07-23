Команда Усика хочет провести бой в Украине

“У Александра была цель стать абсолютным чемпионом мира. У меня тоже есть цель — провести поединок за абсолютного чемпиона мира, на родине, в Украине. Мы приложим все усилия, которые от нас зависят, чтобы это когда-то стало реальностью”, — подчеркнул Красюк.

Примечательно, что из 15 боев уроженец Симферополя провел на территории Украины — 8, но в последний раз это произошло еще 12 декабря 2015-го года.

Как сообщал УНН, Усик после завоевания Кубка Мохаммеда Али вызвал на бой 35-летнего Беллью, а британец впоследствии принял этот вызов.