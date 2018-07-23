Команда Усика хоче провести бій в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Промоутер українського абсолютного чемпіона світу у важкій ваговій категорії Олександра Усика — Олександр Красюк, поділився планами щодо проведення наступних боїв українського бійця, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал WBSS.
“У Олександра була мета стати абсолютним чемпіоном світу. У мене теж є мета — провести поєдинок за абсолютного чемпіона світу, на батьківщині, в Україні. Ми докладемо усіх зусиль, які від нас залежать, щоб це колись стало реальністю”, — наголосив Красюк.
Примітно, що із 15 боїв уродженець Сімферополя провів на території України — 8, але востаннє це відбулося ще 12 грудня 2015-го року.
Як повідомляв УНН, Усик після завоювання Кубку Мохаммеда Алі викликав на бій 35-річного Беллью, а британець згодом прийняв цей виклик.