Команда украинца Х.Боломбоя "Юта" вырвала победу у "Лос-Анджелес Лейкерс"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В рамках игрового дня регулярного чемпионата НБА состоялись четыре поединка. В одном из них "Юта Джаз" украинца Хоэля Боломбоя нанесла гостевое поражение "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
При счете 102:100 в пользу "Джаз" у игроков "Лейкерс" оставалось 10 секунд чтобы отыграться. Решающий дальний бросок выполнил разыгрывающий Д'Анжело Расселл, однако мяч не попал в цель.
Стоит отметить, что Х.Боломбой попал в заявку "Юты" и не провел ни одной минуты во встрече.
Статистика:
"Юта" - Хейворд 31 очко 9 подборов, Инглс 13, Гобер 12 + 11 подборов;
"Лейкерс" - Рэндл 25 очков + 12 подборов, Уильямс 22, Кларксон 12.
Напомним, что "Юта" имеет в активе 19 побед при 13 поражениях, а "Лейкерс" только 12 выигрышей и 23 поражения.
Результаты других противостояний:
"Бост" - "Мемфис" 113:103;
"Майами" - "Оклахома-Сити" 94:106;
"Даллас" - "Хьюстон" 107:123.