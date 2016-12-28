Команда українця Х.Боломбоя "Юта" вирвала перемогу в "Лос-Анджелес Лейкерс"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В рамках ігрового дня регулярного чемпіонату НБА відбулося чотири поєдинки. В одному із яких "Юта Джаз" українця Хоеля Боломбоя завдала гостьової поразки "Лос-Анджелес Лейкерс", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
За рахунку 102:100 на користь "Джаз" у гравців "Лейкерс" залишалося 10 секунд аби відігратися. Вирішальний дальній кидок завдав розігруючий Д'Анжело Расселл, однак м'яч не потрапив до цілі.
Варто відзначити, що Х.Боломбой потрапив до заявки "Юти" і не провів жодної хвилини у зустрічі.
Статистика:
"Юта" – Хейворд 31 очко + 9 підбирань, Інглс 13, Гобер 12 + 11 підбирань;
"Лейкерс" – Рендл 25 очок + 12 підбирань, Вілльямс 22, Кларксон 12.
Нагадаємо, що "Юта" має в активі 19 перемог при 13 поразках, а "Лейкерс" тільки 12 виграшів і 23 поразки.
Результати інших протистоянь:
"Босто" – "Мемфіс" 113:103;
"Маямі" – "Оклахома-Сіті" 94:106;
"Даллас" - "Х'юстон" 107:123.