Команда Трампа обсуждает, когда ему стоит поехать на встречу с Байденом - CNN

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает, когда ему следует отправиться в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом страны Джо Байденом, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Источник предположил, что дата не окончательная, но встреча может состояться на следующей неделе, прежде чем Байден отправится в недельную зарубежную поездку. 14 ноября Байден должен отправиться из Вашингтона в Южную Америку с остановками в Перу, Бразилии и тропических лесах Амазонки.

Во время поездки Байден посетит саммиты с лидерами стран Азиатско-Тихоокеанского региона и G20. Понимание того, как Трамп будет подходить к отношениям с этими лидерами во время второго срока, повлияет на двусторонние встречи Байдена с близкими союзниками, а также на взаимодействие на полях с противниками США, указывает издание.

«Команда Трампа надеется, что он отправится в Вашингтон, округ Колумбия, раньше, а источник сообщил, что это может произойти даже на следующей неделе», - отмечает издание.

Дополнение

Ранее сегодня представитель Белого дома заявил, что Байден разговаривал с Трампом в среду, чтобы поздравить его с победой и пригласить его в Белый дом. Во время этого разговора Байден также «выразил свою приверженность обеспечению плавного перехода и подчеркнул важность работы по объединению страны», сказал представитель Белого дома.

Трамп сказал, что он «очень ценит» звонок от Байдена и сказал, что планирует встретиться с президентом «в ближайшее время», согласно заявлению его штаба.