Команда спецпрокурора США потратила 3,2 млн долл. на дело вмешательства РФ в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Специальный прокурор США Роберт Мюллер за первые месяцы расследования относительно вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и возможной координации с подчиненными президента США Дональда Трампа потратил около 3,2 млн долл., передает УНН со ссылкой на AP.
Кроме того, Министерство юстиции США потратило 3,5 миллиона долларов на поддержку расследования, хотя офис спецпрокурора заявляет, что деньги были бы потрачены в любом случае, даже если бы Мюллер не был назначен.
Отчет о расходах, связанных с расследованиями Мюллера, на которое ссылается издание, охватывает период с 17 мая - дня назначения Мюллера, до 30 сентября - конца финансового года.
В докладе говорится, что около 1,7 млн долларов было потрачено на выплату заработной платы, еще более 223 тыс. долларов - расходы, связанные с путешествиями. Одновременно, фактические транспортные расходы составляли лишь 2800 долларов с указанной суммы. Остальные деньги пошло на содержание временно предназначенных для расширения следствия сотрудников отдела юстиции, показывает отчет.
За время пребывания в должности специального прокурора, после увольнения с должности директора ФБР Джеймса Коми, Мюллер выдвинул обвинения против четырех человек, расследуя потенциальное участие кампании Трампа в попытках России повлиять на президентские выборы 2016 года.
Напомним, 1 декабря спецпрокурор по России Роберт Мюллер сообщил о том, что бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну предъявлены официальные обвинения в попытке обмануть Федеральное бюро расследований США (ФБР).