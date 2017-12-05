Команда спецпрокурора США витратила 3,2 млн дол. на справу втручання РФ у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер за перші місяці розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році та можливої координації з підлеглими президента США Дональда Трампа витратив близько 3,2 млн. доларів, передає УНН з посиланням на AP.
Крім того, Міністерство юстиції США витратило 3,5 мільйони доларів на підтримку розслідування, хоча офіс спецпрокурора заявляє, що гроші були б витрачені в будь-якому випадку, навіть якби Мюллер не був призначений.
Звіт про витрати, пов'язані з розслідуваннями Мюллера, на який посилається видання, охоплює період з 17 травня - дня призначення Мюллера, до 30 вересня - кінця фінансового року.
У доповіді говориться, що близько 1,7 мільйонів доларів було витрачено на виплату заробітної плати, ще понад 223 тис. доларів - витрати, пов’язані з подорожами. Одночасно, фактичні транспортні витрати становили лише 2800 доларів з зазначеної суми. Решта грошей пішло на утримання тимчасово призначених для розширення слідства співробітників відділу юстиції, показує звіт.
За час перебування на посаді спеціального прокурора, після звільнення з посади директора ФБР Джеймса Комі, Мюллер висунув обвинувачення проти чотирьох осіб, розслідуючи потенційну участь кампанії Трампа в спробах Росії вплинути на президентські вибори 2016 року.
Нагадаємо, 1 грудня спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер повідомив про те, що колишньому радникові президента США з національної безпеки Майклу Флинну пред'явлені офіційні звинувачення в спробі обдурити Федеральне бюро розслідувань США (ФБР).